Переможців конкурсу “Я — європеєць” нагородили в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці в посольстві Литовської Республіки в Україні відбулось урочисте нагородження переможців і призерів ІV всеукраїнського конкурсу есе “Я — європеєць”, передає кореспондент УНН.
Участь в четвертому конкурсі брали понад 5,5 тис. учасників, серед яких журі визначило 26 переможців і призерів.
Урочисте нагородження відбулось за участі Надзвичайного і Повноважного посла Литовської Республіки в Україні, представники Міністерства культури України та всеукраїнської молодіжної громадської організації “Серце до серця”.
"В нас немає сумнівів, що українці є європейцями. Нам було важливо почути від кожного з вас, як молодь бачить Європу та розуміє її. Тому я вдячний кожному з вас, що ви не залишаєтесь осторонь і висловлюєте своє бачення“, — сказав посол Литви в Україні Марюс Януконіс.
Переможців та призерів конкурсу нагородили цінними подарунками та сертифікатами на поїздки до Литовської Республіки.
Як повідомляв УНН, історичний проект “Ніч у музеї” презентувало Міністерство культури.