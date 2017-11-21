Победительница ста теннисных турниров Новотна ушла из жизни в 49 лет

Причиной смерти бывшей спортсменки стала онкология с которым она боролась в течение долгого времени.

"Яна была вдохновением на корте и за его пределами для всех, кто ее знал. Ее звезда всегда будет ярко сиять в истории WTA. Наши сочувствия. Мыслями мы сейчас с ее семьей", - заявил директор WTA Стив Саймон.

Отметим, что в 1998 году чешка стала победительницей Уимблдона, а до этого еще дважды играла в финале турнира. В целом в коллекции Новотны 17 трофеев категории Большого шлема и 100 выигранных турниров WTA в целом (24 одиночные). Также Новотна завоевала три медали на Олимпийских играх, а в 1988 году помогла своей сборной выиграть Кубок Федерации.

Заметим, что в 2005 году чешка была представлена ​​в Зал теннисной славы. В последние годы Новотна занималась тренерской работой.