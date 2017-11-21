Переможниця ста тенісних турнірів Новотна пішла з життя в 49 років

Причиною смерті колишньої спортсменки стала онкологія з яким вона боролася протягом довгого часу.

"Яна була натхненням на корті і за його межами для всіх, хто її знав. Її зірка завжди буде яскраво сяяти в історії WTA. Наші співчуття. Думками ми зараз з її сім'єю", - заявив директор WTA Стів Саймон.

Відзначимо, що у 1998 році чешка стала переможницею Вімблдону, а до цього ще двічі грала у фіналі турніру. В цілому в колекції Новотної 17 трофеїв категорії Великого шолому і 100 виграних турнірів WTA загалом (24 одиночні). Також Новотна завоювала три медалі на Олімпійських іграх, а в 1988 році допомогла своїй збірній виграти Кубок Федерації.

Зауважимо, що у 2005 році чешка була представлена в Зал тенісної слави. В останні роки Новотна займалася тренерською роботою.