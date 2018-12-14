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Победитель аукциона ProZorro обжалует решение Фонда гарантирования вкладов об отмене результатов торгов

Киев • УНН

 • 4311 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отменил результаты аукциона о продаже одного из крупнейших столичных недостроев – торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Республика". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фокус.

Победитель аукциона ProZorro обжалует решение Фонда гарантирования вкладов об отмене результатов торгов

Как сообщили Фокусу в ООО "Финансовая компания "Мустанг Финанс" (эту компанию электронная система ProZorro.Продажи определила победителем аукциона), но Фонд гарантирования вкладов физических лиц, уже после определения победителя, необоснованно отменил результаты аукциона.

13 декабря на онлайн-площадке ProZorro.Продажи ФГВФЛ отменил решением Исполнительной дирекции (№3310 от 13 декабря 2018) аукцион, на котором были реализованы права требования по кредитам неплатежеспособного "КБ "Надра" Дмитрия Фирташа. Обеспечением по этим кредитам служил ТРЦ "Республика".

Директор ООО "Финансовая компания "Мустанг Финанс" Ирина Земляная утверждает, что ее компания получила подтверждение от ProZorro.Продажи о покупке ТРЦ "Республика" за 544 млн грн.

"Новость об отмене тендера стала для нас неожиданностью. Мы, как того требовали условия проведения аукциона, оплатили 130 млн грн аванса и имели необходимую сумму средств на счетах для участия в аукционе. Более того — система Prozzoro.Продажи уже обозначила нас победителем, но в Фонде решили иначе. Это беспрецедентный случай, когда конкурс отменяется потому, что был определен неподходящий победитель. Юристы нашей компании уже обратились в суд, чтобы восстановить наше законное право на этот актив", – говорит Земляная.

ФГВФЛ и Национальный банк Украины на момент публикации не прокомментировали ситуацию вокруг продажи недостроя.

Напомним, как уже писал Фокус в мае 2017 года "Республику" продавали за 2,5 млрд грн. Затем цену снизили до 1,1 млрд грн, однако по такой цене покупателей не нашлось. Финрегулятор долгое время категорически отказывался снизить цену и блокировал продажу. Из-за этого объект уже несколько лет находится в подвешенном состоянии и постепенно приходит в негодность.

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