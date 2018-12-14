Переможець аукціону ProZorro оскаржить рішення Фонду гарантування вкладів про скасування результатів торгів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) скасував результати аукціону про продаж одного з найбільших столичних недобудов - торгово-розважального центру (ТРЦ) "Республіка". Про це повідомляє УНН з посиланням на Фокус.
Як повідомили Фокусу в ТОВ "Фінансова компанія" Мустанг Фінанс "(цю компанію електронна система ProZorro.Продажі визначила переможцем аукціону), але Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вже після визначення переможця, необгрунтовано скасував результати аукціону.
13 грудня на онлайн-майданчику ProZorro.Продажі ФГВФО скасував рішенням Виконавчої дирекції (№3310 від 13 грудня 2018) аукціон, на якому були реалізовані права вимоги за кредитами неплатоспроможного "КБ" Надра "Дмитра Фірташа. Забезпеченням за цими кредитами служив ТРЦ" Республіка " .
Директор ТОВ "Фінансова компанія" Мустанг Фінанс "Ірина Земляна стверджує, що її компанія отримала підтвердження від ProZorro.Продажі про покупку ТРЦ" Республіка "за 544 млн грн.
"Новина про скасування тендера стала для нас несподіванкою. Ми, як того вимагали умови проведення аукціону, оплатили 130 млн грн авансу і мали необхідну суму коштів на рахунках для участі в аукціоні. Більш того - система Prozzoro.Продажі вже позначила нас переможцем, але в фонді вирішили інакше. Це безпрецедентний випадок, коли конкурс скасовується тому, що був визначений невідповідний переможець. Юристи нашої компанії вже звернулися до суду, щоб відновити наше законне право на цей актив ", - говорить Земляна.
ФГВФО і Національний банк України на момент публікації не прокоментували ситуацію навколо продажу недобудови.
Нагадаємо, як уже писав Фокус в травні 2017 року »Республіку" продавали за 2,5 млрд грн. Потім ціну знизили до 1,1 млрд грн, однак за такою ціною покупців не знайшлося. Фінрегулятор довгий час категорично відмовлявся знизити ціну і блокував продаж. Через це об'єкт вже кілька років перебуває в підвішеному стані і поступово приходить в непридатність.