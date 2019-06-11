Победа над россиянами вывела дефлимпийцев Украины в полуфинал ЧЕ по футболу

Стартовав в группе D с победы над командой Англии (1:3) и Францией (0:2), и в последнем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с нарушением слуха наши спортсмены "в сухую" со счетом 2:0 разбомбили команду Швеции.

В четвертьфинале национальная дефлимпийская сборная команда по футболу одержала яркую победу в принципиальной игре с командой России - счет игры 2:1.

Отметим, что уже завтра национальная команда в полуфинале сыграет со спортсменами из Ирландии.

Также добавим, чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха длится с 2 по 15 июня в городе Ираклион, что в Греции, и в нем принимают участие 16 футбольных сборных Европы.