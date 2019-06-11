Перемога над росіянами вивела дефлімпійців України в півфінал ЧЄ з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Дефлімпійська збірна України з футболу наблизилась до завоювання нагород чемпіонату Європи-2019 у Греції, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Стартувавши у групі D з перемоги над командою Англії (1:3) та Францією (0:2), і в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів з порушенням слуху наші спортсмени "в суху" з рахунком 2:0 розбомбили команду Швеції.
У чвертьфіналі національна дефлімпійська збірна команда з футболу здобула яскраву перемогу в в принциповій грі з командою Росії - рахунок гри 2:1.
Відзначимо, що вже завтра національна команда у півфіналі зіграє зі спортсменами з Ірландії.
Також додамо, чемпіонат Європи серед спортсменів з порушеннями слуху триває з 2 по 15 червня у місті Іракліон, що в Греції, і в ньому беруть участь 16 футбольних збірних Європи.