Перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой после новых ударов и атак в Персидском заливе – Bloomberg
Киев • УНН
Хрупкое перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой после взаимных ударов и атак в Персидском заливе. Иран заявил об ударах по американским объектам, а Бахрейн сообщил об атаке беспилотников.
Хрупкое перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой после новых взаимных ударов и атак в районе Персидского залива. Иран заявил об ударах по американским объектам, Бахрейн сообщил об атаке беспилотников, а в Ормузском проливе пострадало торговое судно. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По данным агентства, обострение началось после того, как США в пятницу нанесли удары по иранским складам ракет и радиолокационным объектам в ответ на атаку иранского беспилотника на контейнеровоз в Ормузском проливе.
В субботу Иран заявил, что атаковал американские объекты в Персидском заливе, обвинив Вашингтон в нарушении положений меморандума о взаимопонимании, заключенного между сторонами ранее в этом месяце.
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В то же время Министерство иностранных дел Бахрейна сообщило, что утром страна стала целью атаки нескольких иранских беспилотников. Именно в Бахрейне расположен штаб Пятого флота ВМС США.
Кроме того, британская морская организация сообщила, что в субботу танкер в Ормузском проливе был поражен неустановленным боеприпасом. После этого Объединенный центр морской информации (JMIC) повысил уровень угрозы безопасности судоходства в Ормузском проливе до уровня «существенный».
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Несмотря на инциденты, судоходство через Ормузский пролив продолжается, хотя отдельные судовладельцы уже пересматривают маршруты из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выполняет условия договоренностей с Ираном.
Мы выполнили свои обязательства по договоренности. Если у них есть разногласия по применению меморандума, они могут просто позвонить. Но насилие встретит насилие
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Bloomberg отмечает, что нынешнее обострение может поставить под угрозу процесс полного восстановления судоходства через Ормузский пролив, который остается одним из важнейших маршрутов мирового экспорта нефти и газа.
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