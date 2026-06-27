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На насилие будет ответный удар - Венс после ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Вицепрезидент США Джей Ди Венс заявил об ответе насилием после ударов по иранским объектам. Атака стала ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

На насилие будет ответный удар - Венс после ударов по Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "на насилие будет ответ насилием" после ударов США по иранским объектам хранения ракет и дронов. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его выполнили. Если у них есть разногласия по поводу того, как применяется Меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить

- написал Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что "на насилие будет ответ насилием".

Напомним

Американские военные нанесли удары по хранилищам ракет и беспилотников и прибрежным радиолокационным станциям Ирана. Это стало ответом на атаку на торговое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе.

Трамп обвинил Иран в атаке беспилотника на грузовое судно в Ормузском проливе26.06.26, 21:15 • 3348 просмотров

Ольга Розгон

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