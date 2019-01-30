Перекусил и выиграл в лотерею: история американского пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Житель американского штата Висконсин выиграл 350 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Стивен Аллен. История его выигрыша началась с желания перекусить.
"Мне захотелось кушать, и я отправился в пиццерию. По дороге я, почему-то, заскочил в супермаркет. Но, вместо того, чтобы купить еды, я приобрел лотерейные билеты", - рассказал он.
Один из билетов оказался выигрышным - американец сорвал лотерейный куш размером в 350 тыс. долл.
Выигрыш пришелся очень кстати, говорит Аллен. В 2012 году он вышел на пенсию.
"Деньги - это большое облегчение для моей семьи. Мне не придется зависеть от близких", - отметил он.
Напомним, в 2018 году миллионерами и мультимиллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали 33 украинца, а за все время существования лотереи их уже 316.
Один из последних победителей Александр Сивак в прошлом году сорвал сразу 3 млн грн. Выигранные деньги он решил потратить на жилье, путешествие и обучение детей.