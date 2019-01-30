Перекусив і виграв у лотерею: історія американського пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Житель американського штату Вісконсин виграв 350 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Стівен Аллен. Історія його виграшу почалася з бажання перекусити.
"Мені захотілося їсти, і я відправився в піцерію. По дорозі я, чомусь, заскочив в супермаркет. Але, замість того, щоб купити їжі, я придбав лотерейних квитків", - розповів він.
Один з квитків виявився виграшним - американець зірвав лотерейний куш розміром у 350 тис. дол.
Виграш був дуже доречним, говорить Аллен. У 2012 році він вийшов на пенсію.
"Гроші - це велике полегшення для моєї сім'ї. Мені не доведеться залежати від близьких", - зазначив він.
Нагадаємо, в 2018 році мільйонерами і мультимільйонерами популярної української лотереї "Лото-Забава" стали 33 українці, а за весь час існування лотереї їх уже 316.
Один з останніх переможців Олександр Сивак в минулому році зірвав відразу 3 млн грн. Виграні гроші він вирішив витратити на житло, подорож і навчання дітей.