Перекусив і виграв у лотерею: історія американського пенсіонера

Ім'я переможця - Стівен Аллен. Історія його виграшу почалася з бажання перекусити.

"Мені захотілося їсти, і я відправився в піцерію. По дорозі я, чомусь, заскочив в супермаркет. Але, замість того, щоб купити їжі, я придбав лотерейних квитків", - розповів він.

Один з квитків виявився виграшним - американець зірвав лотерейний куш розміром у 350 тис. дол.

Виграш був дуже доречним, говорить Аллен. У 2012 році він вийшов на пенсію.

"Гроші - це велике полегшення для моєї сім'ї. Мені не доведеться залежати від близьких", - зазначив він.

Нагадаємо, в 2018 році мільйонерами і мультимільйонерами популярної української лотереї "Лото-Забава" стали 33 українці, а за весь час існування лотереї їх уже 316.

Один з останніх переможців Олександр Сивак в минулому році зірвав відразу 3 млн грн. Виграні гроші він вирішив витратити на житло, подорож і навчання дітей.