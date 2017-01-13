Перекрестный допрос С.Пашинского и другого участника стрельбы в больнице длился около 8 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В столичной больнице завершился перекрестный допрос народного депутата Украины Сергея Пашинского и другого участника стрельбы, который продолжался около восьми часов, передает корреспондент УНН.
Как стало известно корреспонденту УНН, в больнице были допрошены 5 фигурантов дела.
Адвокат потерпевшего сообщил, что С.Пашинский во время перекрестного допроса несколько изменил свои показания, но защитник нардепа отметил, что его подзащитный просто уточнил ранее представленную информацию.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.
10 января 2017 года следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.