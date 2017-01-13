Перехресний допит С.Пашинського та іншого учасника стрілянини у лікарні тривав близько 8 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У столичній лікарні завершився перехресний допит народного депутата України Сергія Пашинського та іншого учасника стрілянини, який тривав близько восьми годин, передає кореспондент УНН.
Як стало відомо кореспонденту УНН, у лікарні було допитано 5 фігурантів справи.
Адвокат потерпілого повідомив, що С.Пашинський під час перехресного допиту дещо змінив свої свідчення, але захисник нардепа зазначив, що його підзахисний просто уточнив раніше подану інформацію.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.
10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.