"Переходите в наступление": Зеленский обратился к украинцам

Детали

Президент отметил смелость украинцев, города и села которых временно под контролем оккупантов. Зеленский также призвал их продолжать оказывать сопротивление захватчикам.

Цитата

"Переходите в наступление! Нужно идти на улицу! Нужно бороться! Всякий раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Надо выходить и гнать это зло из наших городов. Чтобы не сделали новые "днр" и "лнр", в которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство. Только на коленях, - подчеркнул он.



