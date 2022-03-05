"Переходьте у наступ": Зеленський звернувся до українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово захоплених окупантами міст переходити в наступ. Про це він заявив під час відеозвернення 5 березня, передає УНН.
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Президент відзначив сміливість українців, міста й села яких тимчасово під контролем окупантів. Зеленський також закликав їх продовжувати чинити спротив загарбникам.
Цитата
"Переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити та гнати це зло з наших міст. Щоб не зробили нові "днр" і "лнр", в яких нормальне життя просто неможливе. Тільки рабство. Тільки на колінах, – наголосив він.