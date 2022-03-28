Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся позже сегодня - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся позже сегодня, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, пишет УНН.
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"Украинские и российские переговорщики начнут мирные переговоры в Стамбуле позднее в понедельник", - цитирует издание высокопоставленного турецкого чиновника.
Чиновник не вдавался в подробности.
Ранее
Очередной раунд переговоров между украинской и российской сторонами относительно вторжения рф состоится 28-30 марта в Турции, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия.