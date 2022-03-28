Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся позже сегодня - Reuters

Цитата

"Украинские и российские переговорщики начнут мирные переговоры в Стамбуле позднее в понедельник", - цитирует издание высокопоставленного турецкого чиновника.

Чиновник не вдавался в подробности.

Ранее

Очередной раунд переговоров между украинской и российской сторонами относительно вторжения рф состоится 28-30 марта в Турции, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия.