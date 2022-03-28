Переговори України та рф у Стамбулі розпочнуться пізніше сьогодні - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Переговори України та рф у Стамбулі розпочнуться пізніше сьогодні, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника, пише УНН.
Цитата
"Українські та російські переговорники почнуть мирні переговори у Стамбулі пізніше у понеділок", - цитує видання високопоставленого турецького чиновника.
Посадовець не вдавався до подробиць.
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Черговий раунд перемовин між українською та російською сторонами щодо вторгнення рф відбудеться 28-30 березня в Туреччині, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.