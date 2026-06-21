Переговоры США и Ирана в Швейцарии зашли в тупик, но все еще продолжаются – CNN
Киев • УНН
Переговоры между США и Ираном в Бюргенштоке оказались в тупике после угроз Трампа. Однако стороны продолжают неофициальные контакты для возобновления диалога.
Переговоры между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке зашли в тупик после заявлений президента США Дональда Трампа, однако окончательно не сорвались. Об этом CNN сообщил источник, знакомый с позицией иранской делегации, пишет УНН.
Детали
По словам собеседника телеканала, несмотря на кризис, стороны продолжают неофициальные контакты, чтобы вернуться к полноценному диалогу.
Источник отметил, что переговорный процесс фактически приостановился после угроз Трампа в адрес иранской делегации, участвующей во встрече в Швейцарии.
Иран обвинил США в "отчаянии"
Ранее главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф раскритиковал позицию Вашингтона и заявил об "отчаянии" США.
Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "захватить" Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.
Также американский президент обратился к представителям Ирана, участвующим в переговорах.
Если вы закроете его, у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну
Несмотря на резкое обострение риторики, по данным CNN, за кулисами продолжаются попытки восстановить переговорный процесс.
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналист21.06.26, 20:06 • 12678 просмотров