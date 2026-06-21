Переговоры США и Ирана в Швейцарии зашли в тупик, но все еще продолжаются – CNN

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Переговоры между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке зашли в тупик после заявлений президента США Дональда Трампа, однако окончательно не сорвались. Об этом CNN сообщил источник, знакомый с позицией иранской делегации, пишет УНН.

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По словам собеседника телеканала, несмотря на кризис, стороны продолжают неофициальные контакты, чтобы вернуться к полноценному диалогу.

Источник отметил, что переговорный процесс фактически приостановился после угроз Трампа в адрес иранской делегации, участвующей во встрече в Швейцарии.

Иран обвинил США в "отчаянии"

Ранее главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф раскритиковал позицию Вашингтона и заявил об "отчаянии" США.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "захватить" Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

Также американский президент обратился к представителям Ирана, участвующим в переговорах.

Если вы закроете его, у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну - заявил Трамп, имея в виду возможное перекрытие Ормузского пролива.

Несмотря на резкое обострение риторики, по данным CNN, за кулисами продолжаются попытки восстановить переговорный процесс.

Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналист