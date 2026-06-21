Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналист

Иранская делегация покинула место переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против заяв президента Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По словам Равида, иранские чиновники подтвердили этот шаг государственным СМИ.

Иранские чиновники сообщили государственным СМИ, что иранская делегация на переговорах покинула место переговоров в знак протеста против угроз Трампа – написал журналист.

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Накануне президент США Дональд Трамп в ходе переговорного процесса пригрозил Ирану из-за ситуации вокруг Ормузского пролива и обратился непосредственно к иранским переговорщикам.

Сначала стороны готовились к публичному старту переговоров

Ранее Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, что иранская сторона сначала согласилась на совместную фотосессию и заявления для прессы в начале встречи.

Они даже привезли с собой журналистов из государственных СМИ, чтобы освещать встречу – привел журналист слова американского чиновника.

На данный момент неизвестно, означает ли выход иранской делегации полное прекращение переговоров, однако инцидент произошел после резких заявлений Трампа в адрес Тегерана во время дипломатических контактов в Швейцарии.

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