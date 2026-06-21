Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналист
Киев • УНН
Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии в знак протеста против заявлений президента Дональда Трампа. Журналист Axios Барак Равид сообщил, что иранские чиновники подтвердили этот шаг государственным СМИ.
Иранская делегация покинула место переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против заяв президента Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам Равида, иранские чиновники подтвердили этот шаг государственным СМИ.
Иранские чиновники сообщили государственным СМИ, что иранская делегация на переговорах покинула место переговоров в знак протеста против угроз Трампа
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Накануне президент США Дональд Трамп в ходе переговорного процесса пригрозил Ирану из-за ситуации вокруг Ормузского пролива и обратился непосредственно к иранским переговорщикам.
Сначала стороны готовились к публичному старту переговоров
Ранее Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, что иранская сторона сначала согласилась на совместную фотосессию и заявления для прессы в начале встречи.
Они даже привезли с собой журналистов из государственных СМИ, чтобы освещать встречу
На данный момент неизвестно, означает ли выход иранской делегации полное прекращение переговоров, однако инцидент произошел после резких заявлений Трампа в адрес Тегерана во время дипломатических контактов в Швейцарии.
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