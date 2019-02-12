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Переговоры касательно транзита газа между РФ и Украиной зависят от выборов - Коболев

Переговоры касательно транзита газа между РФ и Украиной зависят от выборов - Коболев

Киев  •  УНН

 • 7470 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Переговоры с РФ касательно транзита газа через Украину зависят от президентских выборов. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил председатель НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, сообщает УНН.

“Российские коллеги очень любят ждать завершения выборов. И я думаю, что их расчет очень прост — смена власти и, возможно, с новой властью можно будет продолжить старое соглашение, которое нам не только не интересно, но и оно противоречит как украинскому, так и европейскому законодательству”, — заявил он.

Коболев также не исключил того, в случае, если новый договора еще не будет, то под конец декабря россияне, скорее всего, надеются повторить трюк с отключением поставок газа по украинскому коридора для европейских потребителей, который был в 2009 году.

“Это вызовет кризис, и этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею „Северного Потока-2“, которая сейчас очень пробуксовывает и продвижение этой идеи является одной из стратегических целей наших оппонентов”, — сказал глава “Нафтогаза”.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” назвал условие транзита российского газа через Украину.

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