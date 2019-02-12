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Переговори щодо транзиту газу між РФ та Україною залежать від виборів - Коболєв

Переговори щодо транзиту газу між РФ та Україною залежать від виборів - Коболєв

Київ • УНН

 • 7472 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Переговори із РФ щодо транзиту газу через Україну залежать від президентських виборів. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, повідомляє УНН.

“Російські колеги дуже люблять чекати на завершення виборів. І я думаю, що їх розрахунок дуже простий — зміна влади і, можливо, з новою владою можна буде продовжити стару угоду, яка нам не тільки не цікава, але й вона протирічить як українському, так і європейському законодавству”, — заявив він.

Коболєв також не виключив того, у разі, якщо нового договору ще не буде, то під кінець грудня росіяни, швидше за все, сподіваються повторити трюк з відключення поставок газу по українському коридору для європейських споживачів, який був у 2009 році.

“Це викличе кризу, і цю кризу можна буде використовувати, наприклад, щоб просунути ідею „Північного Потоку-2“, яка наразі дуже пробуксовує і просування цієї ідеї є однією зі стратегічних цілей наших опонентів”, — сказав голова “Нафтогазу”.

Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” назвав умову транзиту російського газу через Україну.

Українські Національні Новини

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