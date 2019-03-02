Турция заявила о "последнем" этапе переговоров о ЗСТ с Украиной

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15655 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39353 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119557 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122461 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124259 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122439 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154496 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117323 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Турция заявила о "последнем" этапе переговоров о ЗСТ с Украиной

Турция заявила о "последнем" этапе переговоров о ЗСТ с Украиной

Киев  •  УНН

 • 14606 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией находятся на завершающем этапе. Договор, возможно, будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает УНН со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время", - заявил Чавушоглу.

На сегодняшний день между Турцией и 20 странами подписаны соглашения о свободной торговле. Продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Японией, Таиландом и Индонезией.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли определили топ-20 внешних рынков (не считая страны ЕС), перспективных с точки зрения развития экспорта.

По данным МЭРТа, это Турция, Канада, США, Египет, Индия, Беларусь, Грузия, Молдова, Таиланд, Индонезия, Израиль, ОАЭ, Филиппины, Саудовская Аравия, Китай, Ливан, Нигерия, Япония, Швейцария, Бангладеш.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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