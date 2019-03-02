Турция заявила о "последнем" этапе переговоров о ЗСТ с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией находятся на завершающем этапе. Договор, возможно, будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает УНН со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.
"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время", - заявил Чавушоглу.
На сегодняшний день между Турцией и 20 странами подписаны соглашения о свободной торговле. Продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Японией, Таиландом и Индонезией.
Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли определили топ-20 внешних рынков (не считая страны ЕС), перспективных с точки зрения развития экспорта.
По данным МЭРТа, это Турция, Канада, США, Египет, Индия, Беларусь, Грузия, Молдова, Таиланд, Индонезия, Израиль, ОАЭ, Филиппины, Саудовская Аравия, Китай, Ливан, Нигерия, Япония, Швейцария, Бангладеш.