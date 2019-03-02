Туреччина заявила про "останній" етап переговорів про ЗВТ з Україною

"З Україною, зокрема, переговори знаходяться на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписана найближчим часом", - заявив Чавушоглу.

На сьогоднішній день між Туреччиною і 20 країнами підписано угоди про вільну торгівлю. Тривають переговори з цього питання ще з 17 країнами, в тому числі Еквадором, Японією, Таїландом та Індонезією.

Нагадаємо, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі визначили топ-20 зовнішніх ринків (крім держави ЄС), перспективних з точки зору розвитку експорту.

За даними МЕРТ, це Туреччина, Канада, США, Єгипет, Індія, Білорусь, Грузія, Молдова, Таїланд, Індонезія, Ізраїль, ОАЕ, Філіппіни, Саудівська Аравія, Китай, Ліван, Нігерія, Японія, Швейцарія, Бангладеш.