Туреччина заявила про "останній" етап переговорів про ЗВТ з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Переговори про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною перебувають на завершальному етапі. Договір, можливо, буде підписано найближчим часом. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє УНН з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.
"З Україною, зокрема, переговори знаходяться на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписана найближчим часом", - заявив Чавушоглу.
На сьогоднішній день між Туреччиною і 20 країнами підписано угоди про вільну торгівлю. Тривають переговори з цього питання ще з 17 країнами, в тому числі Еквадором, Японією, Таїландом та Індонезією.
Нагадаємо, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі визначили топ-20 зовнішніх ринків (крім держави ЄС), перспективних з точки зору розвитку експорту.
За даними МЕРТ, це Туреччина, Канада, США, Єгипет, Індія, Білорусь, Грузія, Молдова, Таїланд, Індонезія, Ізраїль, ОАЕ, Філіппіни, Саудівська Аравія, Китай, Ліван, Нігерія, Японія, Швейцарія, Бангладеш.