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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года из-за Венгрии, - СМИ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:38  •  5989 просмотра

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Венгрия может отложить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до марта 2024 года, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан требует стратегической дискуссии по поддержке Киева. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос и финансовую помощь Украине на декабрьском саммите.

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить вплоть до марта 2024 года, из-за Венгрии. Об этом передает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждаться сразу несколько вопросов, которые касаются Украины. Первый из них - это начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против россии.

Издание отмечает, что обеспечение новой финансовой помощи от Европы является критически важным на фоне проблем с согласованием финансирования в США.

Премьер-министр Венгрии Орбан уже заявил, что будет блокировать вопрос Украины. Он требует от ЕС "стратегическую дискуссию" относительно поддержки Киева.

Европейские дипломаты считают, что заявки Грузии, Боснии и Герцеговины относительно их присоединения к ЕС Орбан поддержал, но они провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину.

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии изданию заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению могут перенести на март.

Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие волнуются, что на этот раз венгерского лидера не удастся переубедить

- отмечает издание.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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