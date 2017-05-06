Предвыборный штаб Э.Макрона сообщил о хакерской атаке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во Франции кандидат на пост президента страны, Эмманюэль Макрон, стал жертвой “массированной и скоординированной” хакерской атаки. Об этом в ночь на субботу, 6 мая, сообщил предвыборный штаб Е.Макрона, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Целью атаки является дискредитация Макрона, представляющая политическое движение „Вперед!“”, — заявили в штабе.
Также сообщается, что были украдены подлинные документы Э.Макрона, которые, вместе с поддельными, были опубликованы в интернете. Таким образом злоумышленники хотели распространить недостоверную информацию о кандидате в президенты.
“Документы были выпущены несколько недель назад. Они попали в оборот через взлом личных и рабочих почтовых ящиков некоторых официальных лиц партии”, — сказали в штабе.
Как сообщал УНН, последний день предвыборной кампании во второй тур голосования за президента Франции, в пятницу, 5 мая, отличился рядом акций протестов в стране .