Предвыборный штаб Э.Макрона сообщил о хакерской атаке

“Целью атаки является дискредитация Макрона, представляющая политическое движение „Вперед!“”, — заявили в штабе.

Также сообщается, что были украдены подлинные документы Э.Макрона, которые, вместе с поддельными, были опубликованы в интернете. Таким образом злоумышленники хотели распространить недостоверную информацию о кандидате в президенты.

“Документы были выпущены несколько недель назад. Они попали в оборот через взлом личных и рабочих почтовых ящиков некоторых официальных лиц партии”, — сказали в штабе.

Как сообщал УНН, последний день предвыборной кампании во второй тур голосования за президента Франции, в пятницу, 5 мая, отличился рядом акций протестов в стране .