Передвиборний штаб Е.Макрона повідомив про хакерську атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Франції кандидат на пост президента країни, Емманюель Макрон, став жертвою “масованої і скоординованої” хакерської атаки. Про це в ніч на суботу, 6 травня, повідомив передвиборний штаб Е.Макрона, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Метою атаки є дискредитація Макрона, що представляє політичний рух „Вперед!“”, — заявили в штабі.
Також повідомляється, що були вкрадені справжні документи Е.Макрона, які, разом з підробленими, були опубліковані в інтернеті. Таким чином зловмисники хотіли розповсюдити недостовірну інформацію про кандидата в президенти.
“Документи були випущені кілька тижнів тому. Вони потрапили в обіг через злому особистих та робочих поштових скриньок деяких офіційних осіб партії”, — сказали у штабі.
Як повідомляв УНН, останній день передвиборчої кампанії до другого туру голосування за президента Франції, у п’ятницю, 5 травня, відзначився низкою акцій протестів у країні.