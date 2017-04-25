Предусмотреное финансирование Нацполиции обеспечивает потребности на 39% - С.Князев

"Государственным бюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн, что явно недостаточно для их финансирования и обеспечивает нормативную потребность лишь на 39%. По нашим подсчетам минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн.

Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами - до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались", - сказал он.

Напомним, сотрудники уголовного розыска Национальной полиции получают 10-14 тыс. грн заработной платы, при этом спецназе "Корд" имеют зарплату от 9 тыс. грн.