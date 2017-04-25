Предусмотреное финансирование Нацполиции обеспечивает потребности на 39% - С.Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Предусмотрено государственным бюджетом финансирования на 2017 год обеспечивает потребности Национальной полиции только на 39%. Об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"Государственным бюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн, что явно недостаточно для их финансирования и обеспечивает нормативную потребность лишь на 39%. По нашим подсчетам минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн.
Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами - до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались", - сказал он.
Напомним, сотрудники уголовного розыска Национальной полиции получают 10-14 тыс. грн заработной платы, при этом спецназе "Корд" имеют зарплату от 9 тыс. грн.