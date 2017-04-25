Передбачене фінансування Нацполіції забезпечує потреби на 39% - С.Князєв

"Державним бюджетом-2017 передбачені видатки на фінансування поліції в розмірі майже 16,6 млрд грн, що явно недостатньо для їх фінансування і забезпечує нормативну потребу лише на 39%. За нашими підрахунками мінімальна додаткова потреба у фінансуванні поліції на 2017 рік становить 4 млрд 159 млн грн.

Наприклад, сьогодні поліція забезпечена нафтопродуктами лише до липня, патронами - до травня, уніформою тільки, на жаль, окремі підрозділи поліції. У більшості обласних центрів і міст поліцейські не "перевдягалися", - сказав він.

Нагадаємо, співробітники карного розшуку Національної поліції отримують 10-14 тис. грн заробітної плати, при цьому спецпризначенні "Корд" мають зарплату від 9 тис. грн.