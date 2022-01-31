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Передавал секретные данные по вооружению: приспешника боевиков из Харькова подозревают в госизмене

Киев • УНН

 • 14852 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Жителю Харькова, который передавал секретные данные по вооружению, сообщено о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Цитата

“.... жителю Харькова сообщено о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2020 года мужчина, будучи приспешником боевиков, систематически собирал и передавал представителям иностранных спецслужб РФ фото и видеоматериалы по месту дислокации военной техники и личного состава на территории Харькова. Кроме того, злоумышленник тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Национальной гвардии Украины через один из мессенджеров.

Выполняя задание “кураторов" ФСБ РФ, предатель получил документы из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере одного из институтов Харькова, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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