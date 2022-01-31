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Передавав секретні дані щодо озброєння: поплічника бойовиків з Харкова підозрюють у держзраді

Передавав секретні дані щодо озброєння: поплічника бойовиків з Харкова підозрюють у держзраді

Київ • УНН

 • 14852 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Мешканцю Харкова, який передавав секретні дані щодо озброєння, повідомлено про підозру у замаху на вчинення державної зради та сприянні терористичній організації, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Цитата

“... мешканцю м Харкова повідомлено про підозру у замаху на вчинення державної зради та сприянні терористичній організації (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2020 року чоловік, будучи поплічником бойовиків, систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб РФ фото та відеоматеріали щодо місця дислокації військової техніки і особового складу на території Харкова. Крім того, зловмисник таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Національної гвардії України через один з месенджерів.

Виконуючи завдання “кураторів” ФСБ РФ, зрадник отримав документи із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері одного із інститутів Харкова, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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