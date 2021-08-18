Перед визитом в Киев Меркель на встрече с Путиным обсудит Украину и Афганистан
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан. Об этом во время брифинга в Берлине заявил пресс-секретарь Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Во время встречи лидеры будут говорить о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси. На повестке дня также будет ситуация в Афганистане", - сказал Зайберт.
Детали
Зайберт также добавил, что Меркель и Путин могут обсудить ситуацию в Беларуси.
Добавим
Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Москву в пятницу, 20 августа.
В Москве Меркель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Через два дня после этого, в воскресенье, федеральный канцлер посетит Украину.
Ранее у Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.
При этом пресссекретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск "Северного потока-2".
На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит "Крымской платформы". В нем примут участие 40 представителей.
Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите "Крымской платформы", однако в Офисе Президента не знают, останется ли она на мероприятие после встречи с Зеленским.