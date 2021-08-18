Перед візитом до Києва Меркель на зустрічі з Путіним обговорить Україну та Афганістан
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Москві. Лідери планують обговорити конфлікт на сході України і Афганістан. Про це під час брифінгу в Берліні заявив прессекретар Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Під час зустрічі лідери говоритимуть про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь. На порядку денному також буде ситуація в Афганістані”, — сказав Зайберт.
Деталі
Зайберт також додав, що Меркель і Путін можуть обговорити ситуацію в Білорусі.
Додамо
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушить до Москви в п’ятницю, 20 серпня.
У Москві Меркель планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Через два дні після цього, в неділю, федеральний канцлер відвідає Україну.
Раніше у Володимира Зеленського повідомили, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.
При цьому прес-секретар Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.
На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь 40 представників.
Нікіфоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.