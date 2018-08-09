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Перед судом предстанет водитель, который пьяным задавил 36-летнюю женщину в Борисполе

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего водителя, который вызвал смертельное ДТП в Борисполе, в результате которой погибла 36-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Перед судом предстанет водитель, который пьяным задавил 36-летнюю женщину в Борисполе

“Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода в г.Борисполь, вследствие чего последняя скончалась в больнице”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2018 года 26-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным транспортным средством, двигаясь по одной из улиц в г.Борисполь, грубо нарушил правила дорожного движения, превысил разрешенную в населенном пункте скорость движения, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, и не принял меры по безопасности своего движения.

Таким образом он выехал на нерегулируемый пешеходный переход и совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по указанному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в Бориспольской центральной районной больнице.

Водителя немедленно задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Впоследствии Бориспольская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, шофера, который задавил 10-летнюю девочку в Борисполе, привлекли к суду.

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