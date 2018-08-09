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Перед судом постане водій, який п’яним задавив 36-річну жінку у Борисполі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у Борисполі, у результаті якої загинула 36-річна жінка-пішохід. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Перед судом постане водій, який п’яним задавив 36-річну жінку у Борисполі

“Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно водія, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на пішохода у м. Бориспіль, внаслідок чого остання померла в лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що в червні 2018 року 26-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи технічно-справним транспортним засобом, рухаючись по одній із вулиць в м. Бориспіль, грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив дозволену в населеному пункті швидкість руху, під’їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, та не вжив заходи щодо безпечності свого руху.

Таким чином він виїхав на нерегульований пішохідний перехід та здійснив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу по вказаному переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 36-річна потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла в Бориспільській центральній районній лікарні.

Водія негайно затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Згодом Бориспільська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, шофера, який задавив 10-річну дівчинку у Борисполі, притягли до суду.

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