Перед началом генеральной репетиции военного парада в Киеве заглох танк

"Была такая ситуация (танк заглох на улице Черновола - ред.) из-за технических неполадок. Неизвестно, сколько он простоял. Патрульные туда не выезжали", - сказали в пресс-службе.



В патрульной полиции также отметили, что танк погрузили на другую военную технику и забрали оттуда.



Также в полиции добавили, что никаких ДТП с участием военного танка не было на улице Черновола в Киеве.



Как сообщал УНН, 18 августа на улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню Независимости, врезалась в здание бизнес-центра Astarta.