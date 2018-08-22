Перед началом генеральной репетиции военного парада в Киеве заглох танк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Военный танк, который направлялся на генеральную репетицию военного парада ко Дню Независимости на улице Крещатик в Киеве, заглох на улице Черновола, после чего его погрузили на грузовой автомобиль и забрали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"Была такая ситуация (танк заглох на улице Черновола - ред.) из-за технических неполадок. Неизвестно, сколько он простоял. Патрульные туда не выезжали", - сказали в пресс-службе.
В патрульной полиции также отметили, что танк погрузили на другую военную технику и забрали оттуда.
Также в полиции добавили, что никаких ДТП с участием военного танка не было на улице Черновола в Киеве.
Как сообщал УНН, 18 августа на улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню Независимости, врезалась в здание бизнес-центра Astarta.