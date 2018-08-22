Перед початком генеральної репетиції військового параду в Києві заглух танк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Військовий танк, який прямував на генеральну репетицію військового параду до Дня Незалежності на вулиці Хрещатик у Києві, заглух на вулиці Чорновола, після чого його завантажили на вантажний автомобіль і забрали. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції.
"Була така ситуація (танк заглух на вулиці Чорновола – ред.) через технічні неполадки. Не відомо, скільки він простояв. Патрульні туди не виїжджали", - сказали у прес-службі.
У патрульній поліції також зазначили, що танк завантажили на іншу військову техніку і забрали звідти.
Також у поліції додали, що жодних ДТП за участю військового танка не було на вулиці Чорновола у Києві.
Як повідомляв УНН, 18 серпня на вулиці Ярославській у Києві зенітна установка “Бук”, що брала участь у репетиції військового параду до Дня Незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру Astarta.