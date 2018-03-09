До отравления Скрипаль работал на разведку Британии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен неизвестным веществом 5 марта, после отъезда из России в 2010 году продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах, передает УНН.
Один из бывших высокопоставленных чиновников службы безопасности заявил, что Скрипаль, который в то время не представлял большого значения как оперативный источник, все же помогал разведке, рассказывая о тонкостях и возможности российской разведки, ее приоритетах, а также методах вербовки и контрразведки.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Британская разведка МИ5 считает, что Россия была спонсором отравления экс-полковника ГРУ и его дочери.
Премьер-министр Тереза Мэй в четверг заявила, что Великобритания примет соответствующие меры, если подтвердится, что Москва причастна к инциденту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее заявление "пропагандой и нагнетанием истерики".