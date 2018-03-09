До отравления Скрипаль работал на разведку Британии - СМИ

КИЕВ. 9 марта. УНН. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен неизвестным веществом 5 марта, после отъезда из России в 2010 году продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах, передает УНН.