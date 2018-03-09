Перед отруєнням Скрипаль працював на розвідку Британії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, отруєний невідомою речовиною 5 березня, після від'їзду з Росії в 2010 році продовжував працювати на розвідку Великої Британії та інших західних країн. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в спецслужбах, передає УНН.
Один із колишніх високопоставлених чиновників служби безпеки заявив, що Скрипаль, який на той час не представляв великого значення як оперативне джерело, все ж допомагав розвідці, розповідаючи про тонкощі та можливості російської розвідки, її пріоритети, а також методи вербування і контррозвідки.
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ та його доньки.
Прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Великобританія вживатиме відповідних заходів, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав її заяву “пропагандою і нагнітанням істерик”.