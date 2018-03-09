Перед отруєнням Скрипаль працював на розвідку Британії - ЗМІ

КИЇВ. 9 березня. УНН. Колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, отруєний невідомою речовиною 5 березня, після від'їзду з Росії в 2010 році продовжував працювати на розвідку Великої Британії та інших західних країн. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в спецслужбах, передає УНН.