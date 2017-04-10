Перед национализацией из ПриватБанка по мошеннической схеме было выведено 16 млрд грн - В.Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В последнюю ночь перед национализацией ПриватБанка с него по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн, а приближенным к руководству лицам передано 100% корпоративного портфеля финансового учреждения. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
“Обнаруженные проблемы только подтвердились (постаудита — ред.) И не только подтвердились, они, к сожалению, были только увеличены. Не 97% корпоративного портфеля было выдано (ПриватБанком — ред.) связанным лицам (с бывшим его руководством — ред.), а все 100% корпоративного портфеля”, — сказала В.Гонтарева.
По ее словам, это означает, что потребность в докапитализации ПриватБанка еще больше.
“И государству придется выложить еще больше денег, чтобы компенсировать убытки за управление банка этой так называемой командой олигархов и менеджмента этого Приватбанка”, — сказала В.Гонтарева.
“Могу вам сказать, что в последнюю ночь они провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн”, — заявила В.Гонтарева.
Она добавила, что вскоре будет опубликован аудиторское заключение.
Как сообщал ранее УНН, 22 февраля правительством принято решение продолжить дополнительную капитализацию ПАО КБ “ПриватБанк”. Сумма дополнительной капитализации составит 9,8 млрд гривен.