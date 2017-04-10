Перед націоналізацією з ПриватБанку за шахрайською схемою було виведено 16 млрд грн - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В останню ніч перед націоналізацією ПриватБанку з нього за шахрайськими схемами було виведено 16 млрд грн, а наближеним до керівництва особам передано 100% корпоративного портфелю фінансової установи. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“Виявлені проблеми тільки підтвердились (постаудитом — ред.) і не тільки підтвердились, вони, на жаль, були тільки збільшені. Не 97% корпоративного портфелю було видано (ПриватБанком — ред.) пов’язаним особам (з колишнім його керівництвом — ред.), а всі 100% корпоративного портфелю”, — сказала В.Гонтарева.
За її словами, це означає, що потреба у до капіталізації ПриватБанку ще більша.
“І державі доведеться викласти ще більше грошей, аби компенсувати збитки за управління банка цією так званою командою олігархів та менеджменту цього Приватбанку”, — сказала В.Гонтарева.
“Можу вам сказати, що в останню ніч вони провели шахрайські операції на суму більше ніж 16 млрд грн”, — заявила В.Гонтарева.
Вона додала, що незабаром буде опублікований аудиторський висновок.
Як повідомляв раніше УНН, 22 лютого урядом прийнято рішення продовжити додаткову капіталізацію ПАТ КБ “Приватбанк”. Сума додаткової капіталізації становитиме 9,8 млрд гривень.