Пентагон: ракеты Javelin скоро прибудут в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. США продолжат поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборонную помощь. На днях ожидается поставка противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.
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На днях ожидается поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin.
“Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США”, — заявил Кибри, отвечая на вопросы журналистов.
Также он подчеркнул, что это далеко не последняя помощь Украине.
“Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет”, — подчеркнул Кибри.
Добавим
В декабре по инициативе президента США Джо Байдена принят пакет об оборонной помощи Украине.
Напомним
В Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США.