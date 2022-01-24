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15 марта, 19:03 • 107000 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144042 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101617 просмотра

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Пентагон: ракеты Javelin скоро прибудут в Украину

Пентагон: ракеты Javelin скоро прибудут в Украину

Киев • УНН

 • 35990 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. США продолжат поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборонную помощь. На днях ожидается поставка противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

Детали

На днях ожидается поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin.

“Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США”, — заявил Кибри, отвечая на вопросы журналистов.

Также он подчеркнул, что это далеко не последняя помощь Украине.

“Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет”, — подчеркнул Кибри.

Добавим

В декабре по инициативе президента США Джо Байдена принят пакет об оборонной помощи Украине.

Напомним

В Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США.

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