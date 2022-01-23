В Україну прибула друга партія летального озброєння від США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам більше 80 тонн озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
Цитата
“Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо
22 січня, в Україну прибула перша партія оборонної допомоги з США.
The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end
P.S. the cargo arrived under dependable protection @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds