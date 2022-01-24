Пентагон: ракети Javelin скоро прибудуть в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. США продовжать постачати Збройним силам України (ЗСУ) оборонну допомогу. Днями очікується поставка протитанкових ракет Javelin. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.
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Днями очікується поставка в Україну з США протитанкових ракет Javelin.
“Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну з США”, — заявив Кібрі, відповідаючи на запитання журналістів.
Також він наголосив, що це далеко не остання допомога Україні.
“Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде”, — підкреслив Кібрі.
Додамо
В грудні з ініціативи президента США Джо Байдена прийнятий пакет про оборонну допомогу Україні.
Нагадаємо
В Україну прибула друга партія летального озброєння від США.