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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Пентагон: ракети Javelin скоро прибудуть в Україну

Пентагон: ракети Javelin скоро прибудуть в Україну

Київ • УНН

 • 35992 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. США продовжать постачати Збройним силам України (ЗСУ) оборонну допомогу. Днями очікується поставка протитанкових ракет Javelin. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.

Деталі

Днями очікується поставка в Україну з США протитанкових ракет Javelin.

“Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну з США”, — заявив Кібрі, відповідаючи на запитання журналістів.

Також він наголосив, що це далеко не остання допомога Україні.

“Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде”, — підкреслив Кібрі.

Додамо

В грудні з ініціативи президента США Джо Байдена прийнятий пакет про оборонну допомогу Україні.

Нагадаємо 

В Україну прибула друга партія летального озброєння від США.

Українські Національні Новини

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