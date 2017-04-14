Пентагон прокомментировал возможность удара "Томагавк" по КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Пентагоне отказались обсуждать информацию американских СМИ о том, что США готовы нанести превентивный удар по КНДР, однако не стали исключать эту возможность, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Командный состав всегда рассматривает полный спектр возможностей для защиты от любых непредвиденных обстоятельств", - сказала официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт.
Она добавила, что приверженность США защите союзников в регионе - Южной Кореи и Японии - остается непоколебимой.
Пентагон подчеркнул, что не обсуждает публично будущие военные операции.
Как сообщал УНН, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР , если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.