Пентагон прокомментировал возможность удара "Томагавк" по КНДР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57271 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106372 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163681 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120175 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118827 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113789 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155922 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон прокомментировал возможность удара "Томагавк" по КНДР

Пентагон прокомментировал возможность удара "Томагавк" по КНДР

Киев  •  УНН

 • 11481 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Пентагоне отказались обсуждать информацию американских СМИ о том, что США готовы нанести превентивный удар по КНДР, однако не стали исключать эту возможность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Командный состав всегда рассматривает полный спектр возможностей для защиты от любых непредвиденных обстоятельств", - сказала официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт.

Она добавила, что приверженность США защите союзников в регионе - Южной Кореи и Японии - остается непоколебимой.

Пентагон подчеркнул, что не обсуждает публично будущие военные операции.

Как сообщал УНН, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР , если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

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