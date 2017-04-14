Пентагон прокоментував можливість удару "Томагавками" по КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Пентагоні відмовилися обговорювати інформацію американських ЗМІ про те, що США готові завдати превентивного удару по КНДР, проте не стали виключати цю можливість, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Командний склад завжди розглядає повний спектр можливостей для захисту від будь-яких непередбачених обставин,” — сказала офіційний представник військового відомства США Дана Уайт.
Вона додала, що прихильність США до захисту союзників в регіоні — Південної Кореї і Японії — залишається непохитною.
Пентагон підкреслив, що не обговорює публічно майбутні військові операції.
Як повідомляв УНН, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.