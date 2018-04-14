Пентагон оценил удар по Сирии: все цели успешно поражены

По его словам, ни одна из 105 ракет сил коалиции не было сбита силами ПВО Сирии.

Более того, по его словам, большинство из 40 сирийских ракет были задействованы уже после того, как все три объекта удара сил коалиции были успешно поражены. Ранее российские военные утверждали, что сирийцам удалось сбить 71 из 103 крылатых ракет коалиционных сил.

Генерал-лейтенант Маккензи также отметил, что "по имеющейся на данный момент информации, потерь среди мирного населения удалось избежать".

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт обратила внимание на то, что США за последние 24 часа отметили резкий - на 2000% - скачок в активности усилий "российских троллей" по дезинформации о событиях в Сирии.

Также было отмечено, что американские военные не координировали свои действия с российской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.