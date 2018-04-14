Пентагон оцінив удар по Сирії: всі цілі успішно уражені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Військове керівництво США заявило, що всі визначені військові цілі в Сирії були успішно уражені. Про це у суботу заявив представник Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
З його слів, жодна з 105 ракет сил коаліції не було збита силами ППО Сирії.
Більш того, за його словами, більшість з 40 сирійських ракет були задіяні вже після того, як всі три об'єкти удару сил коаліції були успішно уражені. Раніше російські військові стверджували, що сирійцям вдалося збити 71 з 103 крилатих ракет коаліційних сил.
Генерал-лейтенант Маккензі також зазначив, що "за наявною на цей час інформацією, втрат серед мирного населення вдалося уникнути".
Завершуючи брифінг, прес-секретар Пентагону Дана Уайт звернула увагу на те, що США за останні 24 години відзначили різкий - на 2000% - стрибок в активності зусиль "російських тролів" щодо дезінформації щодо подій в Сирії.
Також було зазначено, що американські військові не координували свої дії з російською стороною.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.