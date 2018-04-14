Пентагон оцінив удар по Сирії: всі цілі успішно уражені

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Військове керівництво США заявило, що всі визначені військові цілі в Сирії були успішно уражені. Про це у суботу заявив представник Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, передає УНН з посиланням на Голос Америки.