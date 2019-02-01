Пенсионный фонд направил 1,1 млрд грн на выплаты пенсий в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий февраля 2019 года. На выплаты направлено 1 139,5 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"1 февраля 2019 года Пенсионным фондом согласно утвержденному графику начато финансирование пенсионных выплат февраля текущего года", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, на пенсионные выплаты направлено 1 139,5 млн грн.
Напомним, пенсии украинцам пересчитают автоматически с учетом инфляции.