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Пенсійний фонд спрямував 1,1 млрд грн на виплати пенсій у лютому

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій лютого 2019 року. На виплати спрямовано 1 139,5 млн грн, передає УНН із посиланням на прес-службу ПФУ.

"1 лютого 2019 року Пенсійним фондом згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсійних виплат лютого поточного року", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прес-служби, на пенсійні виплати спрямовано 1 139,5 млн грн.

Нагадаємо, пенсії українцям перерахують автоматично з врахуванням інфляції.

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