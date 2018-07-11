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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125828 просмотра

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8 марта, 10:25 • 133255 просмотра

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7 марта, 19:45 • 169706 просмотра

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Пенс рассказал, что Трамп на встрече с Путиным будет искать сферы для взаимодействия

Пенс рассказал, что Трамп на встрече с Путиным будет искать сферы для взаимодействия

Киев  •  УНН

 • 8909 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет пытаться найти возможности для улучшения отношений между странами и определить области для совместной работы. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Пенсу был задан вопрос о том, является ли президент РФ “врагом или другом”. “Президент ясно дал понять, что у нас есть интересы, которые сталкиваются с российскими”, — ответил он. Вместе с тем, по словам Пенса, “это не меняет того факта”, что США и РФ “нужно найти способ работать в сферах, представляющих общие интересы, над поиском долгосрочного решения в Сирии”. “У нас есть вопросы, касающиеся Украины, между нашими странами существуют и иные вопросы”, — добавил он.

“Президент Трамп много раз говорил, что он верит в диалог. Он верит в то, что нужно встречаться с лидерами других государств и пытаться определить, где мы можем добиться прогресса в отношениях. И, думаю, он едет на саммит, будучи в значительной степени настроенным на это”, — констатировал Пенс.

Как сообщал УНН, Порошенко пожелал Трампу успехов в усилиях вернуть Путина в нужное русло.

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