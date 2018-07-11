Пенс рассказал, что Трамп на встрече с Путиным будет искать сферы для взаимодействия

Пенсу был задан вопрос о том, является ли президент РФ “врагом или другом”. “Президент ясно дал понять, что у нас есть интересы, которые сталкиваются с российскими”, — ответил он. Вместе с тем, по словам Пенса, “это не меняет того факта”, что США и РФ “нужно найти способ работать в сферах, представляющих общие интересы, над поиском долгосрочного решения в Сирии”. “У нас есть вопросы, касающиеся Украины, между нашими странами существуют и иные вопросы”, — добавил он.

“Президент Трамп много раз говорил, что он верит в диалог. Он верит в то, что нужно встречаться с лидерами других государств и пытаться определить, где мы можем добиться прогресса в отношениях. И, думаю, он едет на саммит, будучи в значительной степени настроенным на это”, — констатировал Пенс.

Как сообщал УНН, Порошенко пожелал Трампу успехов в усилиях вернуть Путина в нужное русло.